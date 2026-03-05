Тръмп уволни министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум

Mинистърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум, беше отстранена от поста си от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian.

В публикация в Truth Social президентът заяви, че Ноум му е служила добре и е постигнала многобройни и впечатляващи резултати. Той обяви, че тя ще стане "Специален пратеник за Щита на двете Америки", нова „инициатива за сигурност", която той планира да обяви тази седмица в Доръл, Флорида, заедно с латиноамерикански лидери.

Тръмп обяви, че номинира на нейно място републиканския сенатор Маркуейн Мълин.

„Воин на MAGA и бивш непобеден професионален боец по ММА, Маркуейн наистина се разбира добре с хората и знае мъдростта и куража, необходими за напредъка на нашата програма „Америка на първо място", заяви президентът за законодателя от Оклахома.

"Като единствен американски индианец в Сената, Маркуейн е фантастичен защитник на нашите невероятни племенни общности. Маркуейн ще работи неуморно, за да поддържа сигурността на границите ни, да спре мигрантската престъпност, убийците и другите престъпници да влизат незаконно в страната ни, да сложи край на бедствието на незаконните наркотици и да направи Америка отново сигурна", посочва още Тръмп.