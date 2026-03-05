ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг...

Тръмп уволни министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум

6152
Кристи Ноум КАДЪР: Екс/@PaxStrategia

Mинистърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум, беше отстранена от поста си от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian. 

В публикация в Truth Social президентът заяви, че Ноум му е служила добре и е постигнала многобройни и впечатляващи резултати. Той обяви, че тя ще стане "Специален пратеник за Щита на двете Америки", нова „инициатива за сигурност", която той планира да обяви тази седмица в Доръл, Флорида, заедно с латиноамерикански лидери.

Тръмп обяви, че номинира на нейно място републиканския сенатор Маркуейн Мълин. 

„Воин на MAGA и бивш непобеден професионален боец по ММА, Маркуейн наистина се разбира добре с хората и знае мъдростта и куража, необходими за напредъка на нашата програма „Америка на първо място", заяви президентът за законодателя от Оклахома.

"Като единствен американски индианец в Сената, Маркуейн е фантастичен защитник на нашите невероятни племенни общности. Маркуейн ще работи неуморно, за да поддържа сигурността на границите ни, да спре мигрантската престъпност, убийците и другите престъпници да влизат незаконно в страната ни, да сложи край на бедствието на незаконните наркотици и да направи Америка отново сигурна", посочва още Тръмп. 

