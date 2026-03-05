Кая Калас: Сътресенията в Близкия изток са резултат от ерозията на международното право

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сегашните сътресения в Близкия изток са пряк резултат от ерозията на международното право, заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс и БТА.

В реч пред Цюрихския университет Калас каза, че международният ред е бил подкопан от едностранни действия на велики сили, визирайки най-вече Русия, но отправяйки критики също и към Китай и САЩ.

Според върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността, руската инвазия в Украйна е насърчила други държави да действат безнаказано.

Китай също така се възползва от отслабването на международните правила, за да разширява влиянието си в Азиатско-тихоокеанския регион и да оказва натиск върху европейските икономики, посочи Калас.

"Без възстановяване на международното право и носенето на отговорност сме обречени да виждаме повтарящи се нарушения на закона, смущения и хаос", каза тя.

По отношение на САЩ Калас заяви, че промяната във външната политика на Вашингтон е "разтърсила трансатлантическите отношения из основи", с последващо сътресение в други части на света и на международния ред.

"Сегашната посока е към нов световен ред, характеризиращ се с конкуренция и политика на принуда. Световен ред, доминиран от шепа военни сили, които се стремят да установят и да си подсигурят сфери на влияние", добави Калас.

По нейните думи Иран се стреми да ескалира конфликта в Близкия изток, като атакува безразборно други страни в региона.