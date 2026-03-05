ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22414288 www.24chasa.bg

Зеленски обсъдил с Мелони Иран, петролните пазари и помощта за Украйна

1072
Володимир Зеленски. СНИМКА: Х/@ZelenskyyUa

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил конфликта в Близкия изток, състоянието на петролните пазари и обещания финансов пакет от Европейския съюз за Украйна с италианския премиер Джорджа Мелони, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Обсъдих италианския премиер Джорджа Мелони ситуацията около Иран и предизвикателствата на пазара на петрол и горива, дължащи се на действията на иранския режим", написа Зеленски в "Телеграм".

По думите му по време на разговора е бил обсъден и обещаният финансов пакет за Украйна в размер на 90 милиарда евро.

Володимир Зеленски. СНИМКА: Х/@ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси