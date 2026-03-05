Зеленски обсъдил с Мелони Иран, петролните пазари и помощта за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил конфликта в Близкия изток, състоянието на петролните пазари и обещания финансов пакет от Европейския съюз за Украйна с италианския премиер Джорджа Мелони, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Обсъдих италианския премиер Джорджа Мелони ситуацията около Иран и предизвикателствата на пазара на петрол и горива, дължащи се на действията на иранския режим", написа Зеленски в "Телеграм".

По думите му по време на разговора е бил обсъден и обещаният финансов пакет за Украйна в размер на 90 милиарда евро.