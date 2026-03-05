Български полярници открили останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 г.?

Български полярници, участници в 34-тата антарктическа експедиция, откриха на остров Ливингстън останки от самолет, катастрофирал точно преди 50 години. Отломките са предадени на аржентинския военноморски флот, който посрещна с почести научно-изследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий". Българските антарктици са първите, които откриват отломките от тежката катастрофа, която отне живота на много учени, военни и изследователи на ледения континент, съобщава БНТ.

Върховете на Фрийзлеленд се преврнали в лобното място на аржентинския "Локхийд". На борда му са се качили 11 души екипаж, учени и глациолози, за да проучат до колко студът е сковал моретата на Антарктида и да начертаят най-безопасния маршрут за ледоразбивача "Генерал Сан Мартин".

"Катастрофата на самолета е една от най-големите трагедии в историята на Аржентина, една все още незараснала рана", казва лейтенант Августин Виейра да Коста, Военноморски сили на Аржентина.

Бърнард пойнт отново е спирка на кораба за една от научните мисии на 34-тата антарктическа експедиция. И дронът, който трябва да помогне в подробното картографиране на крайбрежието, засича нови останки от разбита машина.

"Тези фрагменти са открити чрез анализ на растерни изображения, това е рутинна задача за откриване на форми със специфична геометрия", посочва Олег Василев, член на БАИ.

Отломките са сравнително далеч от предполагаемото място на катастрофата. Но те вероятно са попаднали на плажа по-късно, изхвърлени от морето. Личи електролитното окисление от солената вода. Но останките, открити преди две години отново от български учени в подножието на близкия ледник Чарити, подсказват, че аржентинският самолет е катастрофирал в северния склон на връх Методий.

"Струва ми се, че това са части от хеликоптер, защото нашите самолети са сиви, а тези имат зелено покритие", посочва лейтенант Августин Виейра да Коста.

Ако експертизата потвърди това наблюдение, то тогава отломките са от хеликоптера, тръгнал да издирва останките от първата катастрофа. Но и той се е разбил наблизо, а екипажът загинал.