Как залозите на Доналд Тръмп във Венецуела и Гренландия разтърсиха Източния фланг

Американският военен удар срещу Венецуела и усилията на президента Тръмп да придобие Гренландия разколебаха дори дългогодишните атлантически съюзници. Деветте държави от Източния фланг на ЕС трудно формулираха ясна позиция – разкривайки дълбоко безпокойство относно курса на Вашингтон и последиците му за НАТО и регионалната сигурност.

Повечето държави членки на ЕС по протежение на Източната му граница традиционно са убедени проамерикански атлантици. Преживели десетилетия на съветско господство, те са свикнали да разглеждат Съединените щати като крайъгълния камък на своята сигурност и символ на демокрация, свобода и икономически просперитет.

Вторият президентски мандат на Доналд Тръмп нанесе сериозен удар върху трансатлантическото сътрудничество и остави традиционните атлантици в Източна Европа в затруднение да намерят правилния подход. От отвличането на венецуелския лидер и заплахите за анексиране на Гренландия до заплахите за търговска война срещу ЕС и отвъд нея – тази статия разглежда как вторият мандат на Тръмп преобрази политиката и възприятията за САЩ в деветте страни от Източния фланг: Финландия, Литва, Латвия, Словакия, Чешката република, Полша, Унгария, Румъния и България.

Изненадващият удар срещу Венецуела

В началото на 2026 г. Съединените щати нанесоха военен удар срещу Венецуела, залавяйки диктатора Николас Мадуро и съпругата му. Операцията, наречена „Операция Абсолютна решителност", остави европейските съюзници стъписани. Повечето трудно формулираха ясна позиция – което беше може би особено вярно за деветте страни от Източния фланг. Нито една не осъди открито действието, а реакциите им се разпределиха в три отделни групи.

Дипломатически формулирани осъждания: Словакия, Латвия, Литва, Финландия

Няколко страни избраха измерена критика, основана на международното право. Словашкият министър-председател Роберт Фицо описа американския удар като свидетелство за ерозията на следвоенния световен ред, макар тонът му да се смекчи при последвалата среща с Доналд Тръмп.

Латвия следва подход на „двойно осъждане" – критикуваше едновременно легитимността на Мадуро и начина на отстраняването му, като избягваше директни нападки срещу Тръмп. Литва подчертаваше, че натискът върху нелегитимния режим на Мадуро трябва да се прилага при стриктно спазване на международното право, с широк политически консенсус между управляващи и опозиция. Финландското ръководство също изрази предпазлива критика, наблягайки на законността, като същевременно признаваше липсата на легитимност на Мадуро; някои лявооопозиционни партии призоваха за по-твърда позиция.

Приветстващи удара: Чешката република, Унгария

Чешкото правителство и голяма част от опозицията приветстваха залавянето на Мадуро, особено защото то доведе до освобождаването на чешки задържан, макар президентът Петър Павел да предупреди, че интервенцията поставя под съмнение установените международни норми. Унгарският министър-председател Виктор Орбан открито похвали действието, представяйки го като удар срещу „наркодържава" и знак за нов световен ред, като дори загатна за потенциални икономически ползи чрез по-ниски цени на петрола. Унгария беше единствената държава членка на ЕС, която не подкрепи общия призив на ЕС за въздържаност. Лидерът на опозицията Петер Мадяр, от своя страна, подчерта важността на избягването на ескалация.

Предпазлив или мълчалив подход: Румъния, Полша, България

Румъния, традиционно силно проамерикански настроена, се ориентира основно към позицията на ЕС, като висшите ръководители избягваха категорични изявления. Министърът на външните работи предпазливо приветства залавянето на Мадуро, като същевременно подчерта значението на международните правила. България първоначално запази мълчание, което предизвика критики от дипломатически среди, преди да се присъедини към общата позиция на ЕС; вътрешните реакции бяха смесени, включително открита похвала за Тръмп от страна на някои политически субекти. Полша също реагира сдържано – министър-председателят Доналд Туск избягваше пряка преценка на действията на САЩ, докато десни опозиционни фигури открито одобриха решителността на Тръмп, което предизвика критика от министъра на външните работи Радослав Сикорски.

Заплахите за Гренландия

След задържането на Мадуро Доналд Тръмп съживи идеята за придобиване на Гренландия от Съединените щати, като този път използва реторика, широко възприемана като заплашителна и пораждаща опасения за датския суверенитет и единството на НАТО. Въпреки собствения им исторически опит с териториална агресия, нито една от деветте страни от Източния фланг не осъди открито изказванията на Тръмп. Само няколко изразиха предпазлива критика, докато повечето избягваха да заемат ясна позиция.

Предпазлива опозиция: Словакия, Финландия, Полша

Словакия изрази подкрепа за Дания и Гренландия чрез нископрофилно изявление на Министерството на външните работи, но министър-председателят Роберт Фицо избягваше директно да повдига въпроса с Тръмп, а вместо това критикуваше слабостта на ЕС във външната политика; опозицията се изказа по-открито. Финландия запази умерен тон, стремейки се да намали напрежението чрез дипломатически диалог, но епизодът оказа влияние върху стратегическото ѝ мислене, поощрявайки по-тясна скандинавска координация и актуализации на прегледа на外ната и отбранителната политика. Полша се присъедини към съвместно изявление на водещи страни от ЕС, но като цяло запази предпазливост. Министър-председателят Доналд Туск предупреди, че всяка насилствена анексия би имала драматични последствия, докато президентът и основната опозиция избягваха директна критика на Тръмп.

Без критика или с двусмислени позиции: Унгария, Чешката република, България, Румъния, Латвия, Литва

Унгария представи въпроса за Гренландия като двустранен или „вътрешен за НАТО" въпрос и блокира по-твърдия отговор на ЕС, като правителството отказа да критикува Вашингтон. Чешкото ръководство избра изчаквателен подход, понякога отекващ американските опасения за сигурността в Арктика, което предизвика критики от опозицията. Правителството на България запази стратегическа двусмисленост, провокирайки вътрешни обвинения в пасивност. Румънските лидери първоначално избягваха коментар; по-късните изявления наблягаха на суверенитета и диалога, без ясно да застават на страната на Дания. Латвия определи спора като предимно датска работа, докато Литва наблягаше на спазването на международното право и единството ЕС–НАТО, избягвайки директна конфронтация със Съединените щати.

Влиянието на Тръмп II върху отношенията на Източния фланг с САЩ

Въпреки непредвидимия и хаотичен период на втория мандат на Тръмп, повечето страни от Източния фланг се стремят да поддържат стабилни връзки и отношения със САЩ. В някои случаи те дори са се задълбочили, след като Тръмп се завърна на власт. Това е особено вярно за двете най-евроскептични страни.

В Унгария отношенията на правителството на Орбан със САЩ са зависели основно от коя администрация е на власт. Администрацията на Байдън го критикуваше редовно, което доведе до обтегнати отношения. Орбан подкрепи Тръмп от самото начало и, след като той встъпи в своя втори мандат, унгарското правителство отново разглежда САЩ като съюзник.

Политическата реторика към САЩ в Словакия също претърпя драматична промяна. Настоящият министър-председател Фицо възприе антиамерикански и проруски наратив. След преизбирането на Доналд Тръмп обаче тази реторика избледня и Словакия започна да задълбочава сътрудничеството на много нива. Скорошното посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в Братислава и Будапеща подчертава тази тенденция.

Финландският президент Александер Стуб също изгради близки отношения с Тръмп, белязани от тяхната игра на голф в Мар-а-Лаго през март 2025 г. и неговата така наречена „голф дипломация", която може да е донесла и временни успехи в усилията за мир в Украйна. Въпреки това Хелзинки подчертава, че нейният „ценностно основан реализъм" почива на ЕС и скандинавското сътрудничество. През февруари Стуб призна, че външната политика на настоящата американска администрация „се основава на идеология, която противоречи на нашите собствени ценности" и подкопава международния ред.

Поддържане на отношенията живи

Чешката република, Румъния, Полша, Литва, Латвия и България са съсредоточени основно върху запазването на отношенията си със САЩ, независимо от управляващото правителство.

В случая на България позицията към САЩ понякога се описва като „стратегическа амбивалентност", при която ключовите управленски решения се вземат от един или двама политически актьори зад кулисите, а не от институции, с рефлекторно избягване на всяка позиция, която би могла да раздразни Москва или Вашингтон.

Полша, която исторически поддържа тесни отношения със САЩ, работи за запазването им здрави и надеждни, дори при промени в баланса на американската политическа власт. И макар Варшава да настоява Европа да поеме по-голяма отговорност за сигурността си, тя подчертава, че това усилие трябва да бъде съпътствано от укрепването на трансатлантическия съюз със Съединените щати, а не от неговото подкопаване.

Като цяло проамерикански настроената Румъния продължава да разчита на стратегическата връзка с Вашингтон, избягвайки директна критика на президента Тръмп, макар нейният президент да е признал, че Европа трябва да развие отбранителната си промишленост с ускорени темпове. Подобен подход прилага и Литва.

Нарастваща стратегическа зависимост от САЩ в областта на военното дело и енергетиката

Въпреки усилията на Европа да намали зависимостта си от Вашингтон, деветте страни от Източния фланг на НАТО са се превърнали все по-силно зависими от Съединените щати в последните години, особено в областта на отбраната и енергетиката, включително доставките на втечнен природен газ (LNG) и ядреното сътрудничество.

Някои от най-мащабните сделки за въоръжение с американски системи, в които са участвали страни от Източния фланг, бяха сключени именно през последните години. Полша се превърна в един от най-крупните европейски купувачи на американско военно оборудване. Варшава закупи 32 изтребителя F-35, 96 вертолета Apache, 250 танка Abrams, придружени от зенитно-ракетни и артилерийски системи.

Финландия набави 64 изтребителя F-35A – най-голямата сделка за въоръжение в историята на страната. Сред най-мащабните придобивания на американски отбранителни системи е и Румъния, сключила договори на стойност над 15 милиарда долара, включително зенитно-ракетни системи Patriot, танкове Abrams и самолети F-35. Словакия закупи 14 изтребителя F-16 и хеликоптери UH-60 Black Hawk, докато Чешката република придобива 24 изтребителя F-35 в една от най-мащабните отбранителни сделки в нейната история. Останалите страни в региона също в голяма степен разчитат на американско военно оборудване.

Едновременно с това американският LNG играе ключова роля в усилията на ЕС за постепенно преустановяване на руските изкопаеми горива – тенденция, особено видима в Полша. Американската компания Westinghouse се превърна в все по-значим участник в разширяването на ядрената енергетика в Източна Европа, включително в доставките на гориво и нови реакторни проекти, които се осъществяват във всички Вишеградски страни.

Наталия Силенска, Олга Юрковска, Каталина Михай, Анета Захова, Андрис Каркловалкс, Юсте Анцевичюте, Агощон Ренцес, Станимир Въгленов, Йоонас Пьорсти