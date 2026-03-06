ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ и Венецуела ще възстановят дипломатическите и консулските си отношения

Президентът на Венецуела Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

САЩ и временните власти във Венецуела се споразумяха да възстановят дипломатическите и консулските отношения, съобщи Държавният департамент, добавяйки, че е фокусиран върху създаването на условия за „мирен преход към демократично избрано правителство“, предаде Ройтерс.

„Тази стъпка ще улесни съвместните ни усилия за насърчаване на стабилността, подкрепа на икономическото възстановяване и напредък в политическото помирение във Венецуела“, заяви Държавният департамент.

„Нашият ангажимент е фокусиран върху подпомагане на венецуелския народ да продължи напред чрез поетапен процес, който създава условия за мирен преход към демократично избрано правителство“, допълва външнополитическото ведомство.

След месеци на засилено напрежение САЩ заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари, започвайки верига от промени в страната, включително полагането на клетва на временния президент Делси Родригес,припомня БТА. Оттогава двете страни постепенно възобновиха двустранните си отношения.

