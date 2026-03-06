Украйна твърди, че Унгария е задържала украински пари в брой

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини през нощта Унгария, че е задържала седем служителя на украинска банка, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на напрежение между Киев и Будапеща. Украинският президент Володимир Зеленски вчера се подигра на унгарския премиер Виктор Орбан за блокирането на европейски пакет от помощ. Орбан заяви, че Будапеща ще принуди Украйна с „политически и финансови инструменти“ да отвори отново петролопровода „Дружба“, пренасящ руски петрол до унгарските рафинерии.

Сибига заяви в социалната мрежа „Екс“ че служителите на Държавна спестовна банка на Украйна са превозвали пари в брой от Австрия обратно в Украйна през Унгария, когато са били задържани. Той каза, че местонахождението им в момента е неизвестно, предава БТА.

„Всъщност става дума, че Унгария взема заложници и краде пари. Ако това е силата, обявена по-рано от Орбан, тогава това е сила на престъпна банда. Това е държавен тероризъм и рекет“, написа Сибига. Той заяви, че Украйна е изпратила официална нота, с която изисква незабавното освобождаване на своите граждани и ще поиска от Европейския съюз да „предостави ясна „квалификация“ на незаконните действия на Унгария“.

Държавна спестовна банка на Украйна заяви, че данните от сателитната навигация показват, че колите на задържаните са близо до сграда на унгарските служби за сигурност в Будапеща. Според него служителите са превозвали 40 милиона долара, 35 милиона евро и девет килограма злато.