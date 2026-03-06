Пожар избухна в склад за матраци в столицата на Перу (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар с катастрофални размери унищожи фабрика за матраци на компанията Кармонт в Перу, съобщи Каретас.

Аварията, която започна около 20:30 ч. на 4 март, предизвика колона от черен дим, видима от различни райони на северната част на Лима.

Предвид мащаба на пожара, подхранван от леснозапалими материали като пяна и тъкани, пожарната служба на Перу изпрати общо 39 пожарни, включително цистерни, телескопични стълби и линейки. Националната полиция и полицията на Комас оградиха района, докато пожарникарите призоваха съседите да прекъснат електрозахранването, за да се избегнат късо съединения поради близостта на електроцентрала.

Министерството на здравеопазването незабавно активира протокола за извънредни ситуации при пожари с код 4. Министерството мобилизира три линейки на мястото, за да се погрижи за евентуални случаи на задушаване или изгаряния, докато други три остават в готовност.

Болниците Кайетано Ередиа и Серхио Е. Берналес обявиха максимална готовност да приемат всички ранени в резултат на инцидента.

От своя страна, Националната служба по метеорология и хидрология издаде метеорологично предупреждение, в което съобщава, че замърсителите на въздуха, произведени от изгарянето на химически материали, се придвижват на североизток със скорост 8,3 км/ч.

Към този момент пожарните бригади продължават да работят за ограничаване на пожара и предотвратяване на достигането на пламъците до съседните жилища, докато се оценяват причините, довели до бедствието.