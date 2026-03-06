"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че „САЩ няма да разширяват военните си цели в Иран“, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че по-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да участват в избора на следващия лидер на Иран.

По-рано тази седмица Пентагонът заяви, че „военната кампания, известна като операция „Епична ярост“, е фокусирана върху унищожаването на иранските ракети, ракетно производство и военноморски флот, като същевременно не позволява на Техеран да притежава ядрено оръжие“, припомня БТА.

„Няма разширяване на нашите цели. Знаем точно какво се опитваме да постигнем“, заяви Хегсет пред репортери. Той добави, че Тръмп „има голяма дума в това кой ще управлява Иран, предвид продължаващата операция“.

Министърът допълни, че Иран бърка, ако вярва, че САЩ не могат да поддържат продължителна война, добавяйки, че Вашингтон тепърва започва да се бие.

„Иран се надява, че ние не можем да поддържаме това, което е наистина лоша преценка“, заяви Хегсет.

Допълнително Хегсет предупреди, че САЩ не изпитват недостиг на боеприпаси за война с Иран, предаде ДПА.

„Нашите запаси от отбранителни и нападателни оръжия ни позволяват да поддържаме тази кампания толкова дълго, колкото е необходимо", заяви министърът, коментирайки опасенията, изразени от някои демократи, които наскоро изразиха тревога относно голямото количество боеприпаси, използвани от САЩ в конфликта“.