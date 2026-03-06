65 300 евро глоба за изоставени кученца в Аспровалта

Гръцката полиция наложи административна глоба в размер на 65 300 евро на 62-годишен мъж, обвинен в изоставянето на две кучета в курортното селище Аспровалта.

Разследването започнало през февруари, след като служители на полицейското управление във Волви са идентифицирали извършителя. Според събраните доказателства, мъжът съзнателно е изоставил двете животни, с което е нарушил редица законови разпоредби.

Властите са съставили актове за общо пет административни нарушения. Глобата от 65 300 евро е формирана от кумулативното прилагане на строгите гръцки закони, които включват глоби не само за самото изоставяне, но и за липса на електронен чип, ваксинации и паспорт.

Освен глоба, срещу 62-годишния мъж е образувана преписка, която вече е в ръцете на Прокуратурата в Солун. По гръцкото право изоставянето на животно вече се счита за престъпление, което може да доведе до ефективна присъда лишаване от свобода и допълнителни наказателни глоби.