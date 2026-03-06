ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Накъде с децата през уикенда (7-8 март)

Мицотакис обяви по 1500 евро надбавка за медици в отдалечени райони

Бойка Атанасова, Атина

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис представи мащабна финансова мярка за укрепване на здравеопазването в отдалечените райони на страната. Лекарите, които работят на острови с население под 4000 жители, ще получават допълнителна месечна надбавка в размер на 1500 евро. Тази сума е освободена от данъчно облагане, което на практика удвоява месечното възнаграждение на много медици.

Програмата предвижда инвестиране на 10 милиона евро за период от седем години, предназначени директно за възнагражденията на лекарите на 47 отдалечени острова, където достъпът до медицинска помощ е затруднен. Инициативата цели да сложи край на хроничния дефицит на кадри и да мотивира младите лекари да избират работа извън големите градски центрове.

Премиерът подчерта, че този стимул е допълнение към вече съществуващите държавни надбавки (между 200 и 600 евро) за работа в „проблемни и отдалечени зони". Очаква се общият чист доход на лекар на малък остров да надхвърли 4000 евро, което прави позициите силно конкурентни спрямо частния сектор в големите градове.

По думите на Мицотакис, здравеопазването в Гърция остава основен приоритет, а осигуряването на качествена грижа за жителите на най-малките острови е въпрос на социална справедливост.

Министърът на здравеопазването подчерта, че тази формула – комбинация от държавен бюджет и частно дарителство – е модел, който Гърция ще се опита да приложи и за други социални сектори.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

