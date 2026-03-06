ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Червеният полумесец в Иран съобщи за 4000 разрушени цивилни сгради

Евакуирали болница в Техеран заради въздушни удари в близост. СНИМКА: Пиксабей

Повече от 4000 цивилни сгради са разрушени при бомбардировките на САЩ и Израел в Иран, съобщи днес Червеният полумесец, цитиран от ДПА.

Иранският Червен полумесец публикува в приложението „Телеграм“, че са засегнати 3646 жилищни сгради и 528 бизнес обекта. Хуманитарната организация обяви и за засегнати 14 здравни заведения, включително болници и рехабилитационни центрове. Три болници са били принудени да преустановят дейността си в резултат на атаките, съобщи тя.

На шестия ден от войната очевидци в столицата Техеран съобщават за намаляване на интензивността на ракетните атаки в сравнение с по-рано през седмицата. Видеоклипове в социалните медии показват щети по сгради в жилищни райони на обитавания от близо 15 млн. души град.

Спортни съоръжения в Техеран също бяха обект на американско-израелските ракетни атаки. Малък стадион в центъра на града е бил разрушен. Според непотвърдени сведения, там е било съхранявано военно оборудване.

