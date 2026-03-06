НАТО повишава готовността на противоракетната си отбрана

НАТО повишава готовността на своите отбранителни системи поради иранската ракетна атака срещу Турция, заяви говорител на военния щаб, цитиран от ДПА.

Той заяви, че мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО, уточнява БТА. Препоръчано е готовността да се поддържа на повишено равнище, докато не отшуми заплахата от продължаващите безразборни атаки на Иран в региона. Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа „одобри тази препоръка“, добави говорителят.

По време на среща с представители на държавите-членки е изразена силна и единодушна подкрепа за мярката.

Говорителят посочи, че отбранителната готовност вече е била демонстрирана в сряда, когато НАТО е изпълнил перфектно процедурите си за отбрана от балистични ракети. Според него за по-малко от 10 минути войници от НАТО са идентифицирали балистичната ракета, потвърдили са нейната траектория и са предупредили наземните и морските системи за противоракетна отбрана за успешното прихващане.