Накъде с децата през уикенда (7-8 март)

НАТО повишава готовността на противоракетната си отбрана

НАТО Снимка: СНИМКА: PIXABAY

НАТО повишава готовността на своите отбранителни системи поради иранската ракетна атака срещу Турция, заяви говорител на военния щаб, цитиран от ДПА.

Той заяви, че мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО, уточнява БТА. Препоръчано е готовността да се поддържа на повишено равнище, докато не отшуми заплахата от продължаващите безразборни атаки на Иран в региона. Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа „одобри тази препоръка“, добави говорителят.

По време на среща с представители на държавите-членки е изразена силна и единодушна подкрепа за мярката.

Говорителят посочи, че отбранителната готовност вече е била демонстрирана в сряда, когато НАТО е изпълнил перфектно процедурите си за отбрана от балистични ракети. Според него за по-малко от 10 минути войници от НАТО са идентифицирали балистичната ракета, потвърдили са нейната траектория и са предупредили наземните и морските системи за противоракетна отбрана за успешното прихващане.

НАТО

