Европол: Кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм и кибератаки

Според европейския полицейски орган Европол конфликтът в Близкия изток ще има „незабавни последици“ за сигурността на Европейския съюз с „нараснала заплаха от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, както и насилствен екстремизъм и кибератаки“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Европол Ян Оп Ген Оорт заяви, че очаква повече кибератаки срещу европейската инфраструктура и увеличаване на онлайн измамите, използващи все по-усъвършенстван изкуствен интелект и експлоатиращи потока от информация в интернет за конфликта.

Групи, свързани с Иран, биха могли да опитат „дестабилизиращи дейности“ в рамките на ЕС, добави той, визирайки групировките, свързани с така наречената Ос на съпротивата - мрежа от антиамерикански и антиизраелски шиитски милиции в Близкия изток. Според него те „биха могли да включват терористични атаки, кампании за сплашване, финансиране на тероризъм и киберпрестъпност“.

„Нивото на терористична заплаха и насилствен екстремизъм на територията на ЕС се счита за високо“, каза той, като допълни, че терористичната заплаха може да бъде засилена от отделни лица, действащи самостоятелно, или от малки групи, действащи по собствена инициатива.

„Бързото разпространение на поляризиращо съдържание в интернет може да ускори краткосрочните процеси на радикализация сред общностите в диаспората в ЕС“, заяви той.