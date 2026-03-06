Камарата на представителите на САЩ подкрепи Тръмп за войната в Иран

Камарата на представителите на САЩ отхвърли опит да се спре въздушната война на президента Доналд Тръмп срещу Иран и да се изиска всякакви военни действия срещу Ислямската република да бъдат разрешени от Конгреса, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че с решението се подкрепя военната кампания на президент от Републиканската партия на шестия ден от конфликта, предаде Ройтерс.

Гласуването в Камарата на представителите, където републиканците контролират тясно мнозинство, завърши с резултат 219 срещу 212 гласа и беше до голяма степен по партийна линия, съобщава БТА. Двама републиканци гласуваха в подкрепа на резолюцията, а четирима демократи гласуваха против.

Противниците обвиниха демократите, че гласуват по въпроса само защото се противопоставят на Тръмп, излагайки американците на повишен риск.

Съставителитена резолюцията я определиха като опит да се върне отговорността на Конгреса да разрешава войни, както е посочено в Конституцията на САЩ. Поддръжниците заявиха, че резолюцията, като изисква от Тръмп да „се яви в Конгреса за разрешение за война“, ще го принуди да обясни на американците защо САЩ воюват и как може да завърши това.

„Това е война по избор, започната от тази администрация без разрешение, без ясно заявени цели или определена крайна цел и без обяснение как възнамеряват да опазят американците“, заяви водещият демократ от Комисията по външни работи Грегъри Мийкс (Ню Йорк).

Точно преди гласуването на резолюцията членовете на Камарата на представителите от двете партии приеха с огромно мнозинство мярка, потвърждаваща, че „Иран остава най-големият държавен спонсор на тероризма“.

Ройтерс отбеляза, че гласуването не би спряло конфликта, дори ако Камарата на представителите беше гласувала „за“. За да влезе в сила, резолюцията трябваше да премине и през Сената и да събере необходимите две трети мнозинство, за да блокира очакваното вето на Тръмп.

Сенатът, също тясно контролиран от партията на Тръмп, подкрепи военната му кампания срещу Иран при гласуване в сряда.

Тръмп и републиканците твърдят, че Иран представлява „непосредствена заплаха“, така че действията са законни.

Според съществуващите правила неразрешените от Конгреса военни действия трябва да бъдат прекратени в рамките на 60 дни, което дава на администрацията на Тръмп краен срок в края на април, преди да поиска одобрението на Конгреса.