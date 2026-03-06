Мартин Табаков: САЩ при първа възможност ще прекратят войната с Иран

"Американците не биха могли да свалят този режим от разстояние, той може да бъде свален на терен", заяви международният анализатор Мартин Табаков в предаването "Денят започва" по БНТ и добави, че Израел е изключително мотивиран да води тази война, докато САЩ при първа възможност ще я преустановят.

"Трябва да изчакаме малко преди да си правим изводи за ракетата в Турция и дроновете в Азърбайджан, за които се твърди, че са ирански", каза още той и добави, че не вижда логика в теорията Иран да обстрелва Турция.

"Режимът на аятоласите може да се подкрепя от до 20% от населението, но точно те държат оръжията в държавата", отбеляза още Табаков.

"Доналд Тръмп иска да пази своята репутация на президент на мира", каза експертът и добави, че не би се изненадал, ако САЩ скоро направи опит за прекратяване на войната.

"Най-удобния момент ще е, когато Щатите преценят, че са нанесли достатъчно сериозни щети по оръжейната инфраструктура на Иран", посочи Табаков.