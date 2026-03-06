ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ дадоха на Индия 30-дневно разрешение да купува руски петрол

Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи, а по-късно отмени, наказателни мита на Индия. СНИМКА: PIXABAY

Вашингтон предостави на Индия 30-дневно разрешение за закупуване на руски петрол, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от ДПА.

Мярката „ще осигури постъпването на петрол на световния пазар“, заяви Бесънт в социалната мрежа Екс. „Индия е важен партньор на САЩ и очакваме Делхи да увеличи покупките на американски петрол. Тази временна мярка ще облекчи натиска, причинен от опита на Иран да вземе световната енергетика за заложник“, допълни той.

Министърът допълни, че краткосрочното изключение от санкциите няма да осигури особени финансови ползи за руското правителство, тъй като то разрешава само транзакции, включващи петрол, който вече се намира в открито море.

Корабният трафик през Ормузкия проток, който е от изключително значение за световната търговия, е намалял с около 90% след войната с Иран, смятат американските наблюдатели.

Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи, а по-късно отмени, наказателни мита на Индия, за да намали приходите от петрол, използвани от руския президент Владимир Путин за финансиране на войната му срещу Украйна, припомня БТА.

