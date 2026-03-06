Посланикът на Израел у нас: Иран е опасна държава и Европа също трябва да се включи да ги спрем

Иран вече нападна 13 държави - между тях Турция, Кипър, Азърбайджан, Катар - защо ги нападат, те трябва да обяснят, това е нарушение на международното право. Това обяви пред Би Ти Ви н.пр. посланикът на Израел в София Йоси Леви Сфари.

Всеки път, когато се говори за международното право - държавите трябва да го следват, ние в Израел от десетилетия го правим, а в същото време Иран декларира, че ще унищожи Израел - дали с ядрено оръжие, дали чрез използване на проксита като Хизбула. Много пъти сме били нападани - ние се намираме в постоянно състояние на война, посочи дипломатът.

"Ние не очаквахме да нападнат Азербайджан или Турция - Иран е опасна държава и Европа също трябва да се включи да ги спрем. Представете си, че техните ракети може да носят ядрени оръжия - те могат да стигнат до Европа, до България. Не искаме да се стигне до такава ситуация.

Информацията, с която разполагаме, е, че в Иран се опитват да развият своето ядрено оръжие, както и голямо количество ракети. През последните седмици те се опитват да ги поставят дълбоко под земята, защото тогава ние няма да може да ги достигнем и да ги унищожим. Те вече имат възможност да блокират Ормузкия проток и така да повлияят на цените на горивата и на газа. Представете си тази държава Иран да може да контролира цените на горивата, които може да повлияят на целия свят - това е една луда държава, както посочи президентът на САЩ.

Първата стъпка, която правителството на САЩ реши да направи, е да унищожи флота на Иран - ако успее, тогава възможностите на Иран да блокира Ормузкия проток ще са много намалени.

Нямам представа колко ще продължат ударите. Заложени са 4 цели: да унищожим изцяло способността на Иран да разработва ядрени оръжия, втората - да унищожим възможността им да изработват балистични ракети, третата - да се даде възможност народът на Иран да поеме контрол над своята държава и да се сложи край на този ужасен режим. И четвърто - да спрем Иран да прави проксита като Хизбула или хутите, които отвлякоха български моряци", посочи още посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари.

Според него всякакъв диалог с иранския режим е неуспешен, защото те не държат на думата си. Решението на Израел не е да стоим и да чакаме те да изградят способности, които да унищожат държавата Израел.