Тръмп покани пастори от цялата страна за молитва в Овалния кабинет (Видео)

Евангелски пастори от различни региони на страната се събраха в Овалния кабинет за колективна молитва за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Войната в Близкия Изток, която започна с атаките на САЩ и Израел срещу Иран, продължава, докато от Белия дом се появи интересна картина.

В Овалния кабинет беше проведена групова молитва. На кадри се вижда как пасторите, които заобикалят Тръмп и го докосват, а той седи със затворени очи.

Моментите, споделени от заместник-началника на кабинета на Белия дом Дан Скавино, бързо станаха новина по целия свят.