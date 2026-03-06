ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп покани пастори от цялата страна за молитва в Овалния кабинет (Видео)

3748
Тръмп по време на групова молитва в Овалния кабинет, Кадър: Екс/@erbmjha

Евангелски пастори от различни региони на страната се събраха в Овалния кабинет за колективна молитва за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Войната в Близкия Изток, която започна с атаките на САЩ и Израел срещу Иран, продължава, докато от Белия дом се появи интересна картина. 

В Овалния кабинет беше проведена групова молитва. На кадри се вижда как пасторите, които заобикалят Тръмп и го докосват, а той седи  със затворени очи. 

Моментите, споделени от заместник-началника на кабинета на Белия дом Дан Скавино, бързо станаха новина по целия свят.

Тръмп по време на групова молитва в Овалния кабинет, Кадър: Екс/@erbmjha

