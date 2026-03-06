Откриха 35-метрова наркоподводница в Еквадор (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Еквадорските военни съобщиха, че са открили 35-метрова наркоподводница, скрита в природен резерват близо до границата на страната с Колумбия.

Полупотопяемият съд е превозвал 22 700 литра гориво и е бил готов да поеме на дълго пътешествие за контрабанда на наркотици, съобщи министерството на отбраната на Еквадор.

Откритието идва малко след като президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви „нова фаза" във войната на правителството срещу наркокартелите.

Разположен между Колумбия и Перу – най-големият производител на кокаин в света – Еквадор се превърна в ключова държава за транзит на незаконни наркотици от Южна Америка към САЩ, Европа и дори Австралия, пише Би Би Си.

Военните са открили подводницата в мангрово блато в природния резерват Каяпас–Матаже.

В близост е бил намерен и лагер, който според властите е използван от престъпни групи като логистичен център за подготовка на плавателни съдове за контрабанда на наркотици.

Освен 35-метровата подводница, силите за сигурност са конфискували шест бързоходни лодки, седем извънбордови двигателя и десетки барели с гориво СНИМКА: X/@DefensaEc

По време на операцията войниците са били обстрелвани от въоръжени лица, съобщиха от министерството на отбраната.

В изявлението не се споменава за извършени арести или за открити наркотици.

Президентът Нобоа работи в тясно сътрудничество с администрацията на Доналд Тръмп, за да ограничи потока от наркотици от страната към САЩ. Военните са открили подводницата в мангрово блато в природния резерват Каяпас–Матаже СНИМКА: X/@DefensaEc

Няма обаче информация за участие на американски сили в операцията по залавянето на наркоподводницата в блатото.

Съединените щати все пак са извършили десетки удари срещу лодки, заподозрени в превоз на наркотици в Тихия океан и Карибско море от септември насам. При тези удари са загинали повече от 150 души.