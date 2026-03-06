ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Накъде с децата през уикенда (7-8 март)

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22415027 www.24chasa.bg

Откриха 35-метрова наркоподводница в Еквадор (Снимки)

6164
Еквадорските военни съобщиха, че са заловили 35-метрова наркоподводница СНИМКА: X/@DefensaEc

Еквадорските военни съобщиха, че са открили 35-метрова наркоподводница, скрита в природен резерват близо до границата на страната с Колумбия.

Полупотопяемият съд е превозвал 22 700 литра гориво и е бил готов да поеме на дълго пътешествие за контрабанда на наркотици, съобщи министерството на отбраната на Еквадор.

Откритието идва малко след като президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви „нова фаза" във войната на правителството срещу наркокартелите.

Разположен между Колумбия и Перу – най-големият производител на кокаин в света – Еквадор се превърна в ключова държава за транзит на незаконни наркотици от Южна Америка към САЩ, Европа и дори Австралия, пише Би Би Си.

Военните са открили подводницата в мангрово блато в природния резерват Каяпас–Матаже.

В близост е бил намерен и лагер, който според властите е използван от престъпни групи като логистичен център за подготовка на плавателни съдове за контрабанда на наркотици.

Освен 35-метровата подводница, силите за сигурност са конфискували шест бързоходни лодки, седем извънбордови двигателя и десетки барели с гориво.

Освен 35-метровата подводница, силите за сигурност са конфискували шест бързоходни лодки, седем извънбордови двигателя и десетки барели с гориво СНИМКА: X/@DefensaEc
Освен 35-метровата подводница, силите за сигурност са конфискували шест бързоходни лодки, седем извънбордови двигателя и десетки барели с гориво СНИМКА: X/@DefensaEc

По време на операцията войниците са били обстрелвани от въоръжени лица, съобщиха от министерството на отбраната.

В изявлението не се споменава за извършени арести или за открити наркотици.

Президентът Нобоа работи в тясно сътрудничество с администрацията на Доналд Тръмп, за да ограничи потока от наркотици от страната към САЩ.

Военните са открили подводницата в мангрово блато в природния резерват Каяпас–Матаже СНИМКА: X/@DefensaEc
Военните са открили подводницата в мангрово блато в природния резерват Каяпас–Матаже СНИМКА: X/@DefensaEc

Няма обаче информация за участие на американски сили в операцията по залавянето на наркоподводницата в блатото.

Съединените щати все пак са извършили десетки удари срещу лодки, заподозрени в превоз на наркотици в Тихия океан и Карибско море от септември насам. При тези удари са загинали повече от 150 души.

Еквадорските военни съобщиха, че са заловили 35-метрова наркоподводница СНИМКА: X/@DefensaEc
Освен 35-метровата подводница, силите за сигурност са конфискували шест бързоходни лодки, седем извънбордови двигателя и десетки барели с гориво СНИМКА: X/@DefensaEc
Военните са открили подводницата в мангрово блато в природния резерват Каяпас–Матаже СНИМКА: X/@DefensaEc

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси