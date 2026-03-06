Първата дама на Ирак критикува използването на кюрдите „като пешки“

Кюрдската съпруга на иракския президент Абдул Латиф Рашид – Шаназ Ибрахим Ахмед, публично се противопостави на каквато и да е потенциална офанзива от кюрдски бойци в Иран, предаде ДПА.

„Оставете кюрдите на мира. Ние не сме оръжия под наем“, заяви Ибрахим Ахмед. „Твърде често си спомнят за кюрдите, единствено когато е необходима тяхната сила или жертва. „Много е трудно, дори невъзможно, за кюрдите да приемат да бъдат третирани като пешки от световните суперсили“, допълни тя в Екс, цитирана от БТА.

Коментарът бе направен на фона на съобщения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е проучил възможността за привличане на иракски кюрди за извършване на сухопътно настъпление в Иран. Тръмп е водил телефонни разговори с няколко кюрдски лидери и, според репортаж на „Вашингтон Пост“, е предложил подкрепата на американската авиация.

Ибрахим Ахмед припомни как след Първата война в Залива (1990 – 1991 г.) тогавашният президент на САЩ Джордж Х. У. Буш призова кюрдите да се вдигнат на въстание срещу Саддам Хюсейн в Ирак, „само за да бъдат изоставени, когато приоритетите се промениха“. Десетки хиляди бяха убити по време на тези въстания.

Тя също така посочи „кюрдските сили в Североизточна Сирия, които дълго време се бориха редом със САЩ срещу бойците на „Ислямска държава“, но в крайна сметка загубиха подкрепата на Вашингтон“.