24 щата заведоха дело срещу Доналд Тръмп

24 щати в САЩ заведоха дело срещу администрацията на Доналд Тръмп в опит да блокират последните мита, обявени от Белия дом.

Искът, подаден в четвъртък, добавя нова несигурност около търговската политика, след като Върховният съд на САЩ постанови, че много от митата, обявени от президента Доналд Тръмп миналата година, са незаконни, съобщава Би Би Си.

Белият дом бързо реагира, като наложи временно 10% мито по друг закон – раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г.

Но щатските власти, всички от Демократическата партия, твърдят, че и това мито е незаконно, като аргументират, че законът не е предназначен да се използва за справяне с търговски дисбаланси. Според иска, подаден от щатите Ню Йорк, Калифорния, Орегон и Аризона, налагането на митата от администрацията на Тръмп също нарушава Конституцията на САЩ, тъй като именно Конгресът, а не президентът, има правомощията да налага мащабни мита, които представляват данъци върху вноса.

„Той го нарича решение. Но това не е решение", заяви главният прокурор на Аризона Крис Мейс по време на пресконференция, на която беше обявен искът.

„Това е същото незаконно заграбване на власт, но по друг закон, различен от този, който използва последния път", добави той.

Говорителят на Белия дом Куш Десаи заяви, че използването на закона е напълно легитимно и че администрацията ще защитава митата „енергично" в съда.

По думите му президентът „използва правомощията, предоставени му от Конгреса, за да се справи с фундаментални проблеми в международните плащания и с големите и сериозни дефицити по платежния баланс на страната".

Жалбата е подадена в Съда по международна търговия на САЩ от прокурори на 22 щата и двама губернатори демократи.

Тя наподобява предишен иск, подаден от по-малка група от 12 главни прокурори на щати срещу митата, които Тръмп въведе миналата година по силата на Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Тези мита, които започваха от 10%, но достигаха над 40% за стоки от някои държави, предизвикаха серия от търговски преговори, тъй като страните се опитваха да договорят по-ниски ставки в замяна на обещания за инвестиции и други промени.

След като Върховният съд отхвърли тези мита миналия месец, Белият дом обяви ново глобално мито от 10% по раздел 122. Този закон позволява на президента да наложи мита до 15% за срок от 150 дни без одобрението на Конгреса, при определени условия.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент наскоро заяви, че е „вероятно" ставката да бъде повишена до 15%, както Тръмп беше заплашил, още тази седмица.

„След като Върховният съд отхвърли първия му опит да наложи мащабни мита, президентът създава още по-голям икономически хаос и очаква американците да платят сметката", заяви главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс.

Щатските прокурори и губернатори, подали иска, са поискали съдът да блокира въвеждането на новите мита и настояват за възстановяване на средствата от вече събраните такси по раздел 122.

Главният прокурор на Калифорния Роб Бонта заяви по време на пресконференцията в четвъртък, че новото дело може да донесе облекчение за бизнеса и потребителите „много скоро".

„Обяснението на президента за тези незаконни мита премина от неразумно към направо абсурдно", каза той.

Федерален съдия в сряда разчисти пътя хиляди компании да получат възстановяване на средства за мита, които Върховният съд отмени, като нареди на митническата служба на САЩ да извърши плащанията.