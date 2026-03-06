Партията на бивш рапър води на изборите в Непал, след като поколението Z свали властта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Партията на рапъра, станал политик - Балендра Шах, води след обявяването на първите частични резултати от парламентарните избори в Непал, изпреварвайки с голяма разлика останалите си съперници, включително партията на бившия министър-председател ма хималайската страна. През септември той бе принуден да подаде оставка след бунт на младежите от поколението Z, прераснал в насилие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

35-годишният Шах, бивш кмет на столицата Катманду, доминираше в надпреварата за премиер на Непал по време на предизборната кампания, увеличавайки популярността си в цялата страна.

Центристката партия на Шах, Националната независима партия ("Ращрия Сватантра"), или ННП, основана преди три години, води в надпреварата в 37 едномандатни избирателни района, докато Комунистическата партия на Непал (обединена марксистко-ленинска) на сваления министър-председател на Непал Кхадга Прасад Шарма Оли води в три, сочат предварителните резултати от преброяването на гласовете, оповестени тази сутрин от непалската избирателна комисия.

Центристкият "Непалски конгрес", воден от 49-годишния Гаган Тхапа, най-старата партия в страната, води в пет едномандатни избирателни района.

Крайният изход от надпреварата се очаква да стане ясен по-късно днес или утре сутрин, съобщиха официални представители.

От общо 275 места в Камарата на представителите (долната камара на непалския парламент), 165 от тях се избират в едномамандатни избирателни райони (мажоритарно), а останалите 110 от многомандатни пропорционално представените партийни листи.

Шах привлече голям брой привърженици по време на предизборната си кампания, като успя да се свърже с младите избиратели, които настояваха за промяна, дори когато трябваше да се изправи срещу 74-годишният Оли в родния му район, попадащ в рамките на едномандатния избирателен район "Джапа, на границата с Индия.

Разположена между Китай и Индия, страната с 30 милиона души население от десетилетия страда от политическа нестабилност, която се отразява негативно на предимно аграрната икономика и повишава безработицата – структурни проблеми, утежнени още повече от ширещата се корупция.

През септември дълго тлеещото недоволство избухна и прерасна в улични демонстрации, предизвикани от налагането на забрана върху достъпа до социални мрежи, което накара хиляди хора да излязат по улиците и доведе до сблъсъци и жертви, което принуди Оли да подаде оставка.