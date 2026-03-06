ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът поиска информация за новата формула за...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22415247 www.24chasa.bg

Партията на бивш рапър води на изборите в Непал, след като поколението Z свали властта

3648
Бившият премиерът на Непал Кадга Прасад Шарма Оли. Снимка: Китайска медийна група

Партията на рапъра, станал политик - Балендра Шах, води след обявяването на първите частични резултати от парламентарните избори в Непал, изпреварвайки с голяма разлика останалите си съперници, включително партията на бившия министър-председател ма хималайската страна. През септември той бе принуден да подаде оставка след бунт на младежите от поколението Z, прераснал в насилие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

35-годишният Шах, бивш кмет на столицата Катманду, доминираше в надпреварата за премиер на Непал по време на предизборната кампания, увеличавайки популярността си в цялата страна. 

Центристката партия на Шах, Националната независима партия ("Ращрия Сватантра"), или ННП, основана преди три години, води в надпреварата в 37 едномандатни избирателни района, докато Комунистическата партия на Непал (обединена марксистко-ленинска) на сваления министър-председател на Непал Кхадга Прасад Шарма Оли води в три, сочат предварителните резултати от преброяването на гласовете, оповестени тази сутрин от непалската избирателна комисия. 

Центристкият "Непалски конгрес", воден от 49-годишния Гаган Тхапа, най-старата партия в страната, води в пет едномандатни избирателни района. 

Крайният изход от надпреварата се очаква да стане ясен по-късно днес или утре сутрин, съобщиха официални представители. 

От общо 275 места в Камарата на представителите (долната камара на непалския парламент), 165 от тях се избират в едномамандатни избирателни райони (мажоритарно), а останалите 110 от многомандатни пропорционално представените партийни листи. 

Шах привлече голям брой привърженици по време на предизборната си кампания, като успя да се свърже с младите избиратели, които настояваха за промяна, дори когато трябваше да се изправи срещу 74-годишният Оли в родния му район, попадащ в рамките на едномандатния избирателен район "Джапа, на границата с Индия. 

Разположена между Китай и Индия, страната с 30 милиона души население от десетилетия страда от политическа нестабилност, която се отразява негативно на предимно аграрната икономика и повишава безработицата – структурни проблеми, утежнени още повече от ширещата се корупция. 

През септември дълго тлеещото недоволство избухна и прерасна в улични демонстрации, предизвикани от налагането на забрана върху достъпа до социални мрежи, което накара хиляди хора да излязат по улиците и доведе до сблъсъци и жертви, което принуди Оли да подаде оставка. 

 

 

 

 

Бившият премиерът на Непал Кадга Прасад Шарма Оли. Снимка: Китайска медийна група

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание