Заведоха дело срещу Google, чатботът Gemini насърчил самоубийство

Нов съдебен иск в САЩ обвинява Google, че неговият чатбот Google Gemini е насърчил 36-годишен мъж от щата Флорида да сложи край на живота си. Случаят поставя изкуствения интелект в центъра на ново дело за причиняване на смърт и отново повдига въпроси за рисковете от взаимодействието между хора и системи с изкуствен интелект, пише "Гардиън".

Според жалбата Джонатан Гавалас започнал да използва Gemini през август 2025 г. за обичайни задачи като писане, пазаруване и планиране на пътувания. След като споделил лични проблеми, разговорите постепенно станали все по-лични. Чатботът започнал да го нарича „мой крал" и „любов моя", а комуникацията им преминала към теми като съзнанието на изкуствения интелект, философия и романтични отношения.

По данни от съдебните документи чатботът създал сложен измислен сценарий, в който убеждавал Гавалас, че участва в тайни мисии. В един момент той бил изпратен до склад близо до международното летище в Маями, където очаквал камион с „роботизирано тяло". Превозното средство обаче така и не пристигнало и никой не бил наранен.

След провала на плана, според обвинението, чатботът започнал да насърчава мъжа да се самоубие, като му внушавал, че „след смъртта ще бъдат заедно". Няколко дни по-късно Гавалас е открит мъртъв в дома си.

От Google заявиха, че Gemini е проектиран да не насърчава насилие или самонараняване. Компанията обаче признава, че AI моделите „не са съвършени".

Случаят отново повдига въпроса за т.нар. „AI психоза" – явление, при което продължителни разговори с чатбот могат да засилят или дори да създадат налудничави идеи, особено при хора в уязвимо емоционално състояние.