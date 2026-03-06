Тръмп с план за Иран: Нов лидер и премахване на управленската структура

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че иска да види ръководната структура на Иран напълно премахната и че има няколко имена на ум за „добър лидер", съобщава "Ен Би Си Нюз".

„Искаме да влезем и да изчистим всичко", каза Тръмп.

"Не искаме някой, който ще възстановява в продължение на 10 години. Искаме да имат добър лидер. Имаме някои хора, които според мен биха се справили добре", добави той, без да назовава имена.

Тръмп също така заяви, че предприема стъпки, за да се увери, че хората от списъка му ще преживеят войната.

Коментарите на Тръмп разширяват изказванията, които той направи в интервю в събота. На въпроса кой ще бъде следващият лидер на Иран, Тръмп отговори:

„Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да ме попитат кого бих искал", добавяйки, че е „само малко саркастичен", когато казва това.

Тръмп също така отговори в четвъртък на изявлението на иранския външен министър Абас Арагчи, че страната му е готова за наземна инвазия от американски и израелски сили.

Тръмп нарече това „безсмислено изказване" и заяви, че инвазия не е нещо, за което мисли в момента.

„Това е загуба на време. Те са загубили всичко. Загубили са военноморските си сили. Загубили са всичко, което могат да загубят", каза той и добави, че темпото и интензивността на ударите ще продължат.