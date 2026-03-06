Косовският парламент не успя да избере президент

Парламентът на Косово пропусна крайния срок за избор на нов президент, след като не успя да събере нужния кворум за гласуване на извънредно заседание снощи, съобщава Косовското радио и телевизия, като подчертава, че последното развитие потапя страната в нова политическа криза, която може да доведе до предсрочни парламентарни избори.

120-местния парламент на Косово имаше срок до полунощ на 5 март да гласува за държавен глава, но управляващата партия на премиера Албин Курти - Движение „Самоопределение“ - не успя да привлече опозиционните депутати и да проведе гласуване за издигнатия от нея кандидат за поста – настоящия вицепремиер и министър на външните работи Глаук Конюфца, припомня БТА.

Косовските опозиционни партии, които по-рано бяха поискали от Курти да издигне консенсусен кандидат – искане, което бе пренебрегнато с издигането на Конюфца, бойкотираха вчерашното извънредно заседание. По този начин в залата останаха само 66 народни представители – недостатъчна бройка за избиране на нов президент съгласно с Конституцията на страната, в която се посочва, че „президентът на Косово се избира от парламента и трябва да бъде подкрепен от две трети от 120-те депутати (80 гласа) на първи или втори кръг и от най-малко 61 гласа на трети кръг“.

Въпреки липсата на кворум депутатът от „Самоопределение“ Артан Абраши представи втора кандидатура за президентския пост - тази на депутатката от партията на Курти Фатмире Мулхаджа Колчаку.

До гласуване на кандидатурите на Конюфца и Колчаку обаче така и не се стигна, тъй като председателят на косовския парламент Албулена Хаджиу заяви, че заради липсата на кворум парламентът не може да пристъпи към гласуване. „Информирам ви, че не съм получила никакво уведомление за причината за отсъствие на депутатите, които днес липсват. Няколко пъти по време на това заседание призовах отсъстващите депутати да дойдат, да присъстват в съответствие с изискванията на Конституцията на Република Косово и решенията на Конституционния съд“, каза още Хаджиу.

Ако бъдат насрочени предсрочни избори, това ще бъде третият парламентарен вот за малко повече от година. Косово вече проведе предсрочни избори на 28 декември, след като не успя да сформира правителство след изборите през февруари 2025 г.

