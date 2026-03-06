Европейските посланици отхвърлиха плана за ускорено присъединяване на Украйна

На 5 март посланиците на ЕС се противопоставиха на предложение за ускорено присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Те отхвърлиха идеята на Европейската комисия, известна като „обратно разширяване". Според нея Украйна трябваше първо формално да стане част от ЕС, а след това постепенно да получи пълните права на държава членка. Този подход планираше страната да бъде включена в съюза до 2027 г. По време на срещата обаче дипломати заявиха, че държавите членки категорично са се противопоставили на подобен сценарий, съобщава „Политико".

Няколко държави членки настояха ЕС да продължи да следва традиционната рамка за присъединяване, без да се правят изключения за Украйна.

„Искаме да обвържем Украйна трайно с ЕС, но не можем да нарушаваме собствените си процедури и да се отказваме от системата, основана на заслуги", заяви дипломат пред изданието. „Най-важното е да се намери реалистичен път напред", допълни дипломатът, подчертавайки необходимостта от баланс между различните политически позиции в държавите членки.

Според „Политико" се очаква лидерите на ЕС да потвърдят именно стандартния, основан на заслуги процес за присъединяване на срещата на Европейския съвет на 19 март 2026 г., което на практика ще означава окончателно отхвърляне на предложението на Европейската комисия. Въпреки това комисарят по разширяването Марта Кос защити идеята за нов подход. По думите ѝ настоящият модел е „създаден за стабилен, основан на правила свят, който вече не съществува".

За Украйна членството в ЕС е ключов елемент от дългосрочната ѝ стратегия за сигурност и страната поставя този въпрос и в дискусиите около евентуално мирно споразумение. Президентът Володимир Зеленски наскоро заяви, че не би подписал мирно споразумение със САЩ, Русия и Европа, ако в него не бъде включена конкретна дата за присъединяване на Украйна към Съюза.

В края на януари украинският държавен глава Володимир Зеленски посочи 2027 г. като целева година за влизането на страната в ЕС. Тази времева рамка обаче предизвика различни реакции сред европейските столици – от силна подкрепа до сериозен скептицизъм относно реалистичността на подобен график.

Украйна подаде заявление за членство в ЕС през февруари 2022 г., само няколко дни след началото на войната с Русия. По-късно същата година Киев получи статут на кандидат за членство, а официалните преговори за присъединяване започнаха през 2024 г.