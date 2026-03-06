Доналд Тръмп насилил сексуално непълнолетно момиче според нови документи от досиетата "Епстийн"

Министерството на правосъдието на САЩ публикува допълнителни документи по случая с "Епстийн", съдържащи твърдения, че президентът Доналд Тръмп е извършил сексуално насилие над непълнолетна.

Сред новите документи има 16 страници, които съдържат резюмета на три допълнителни интервюта на ФБР с жена, обвинила Тръмп в сексуално насилие преди десетилетия, когато тя е била непълнолетна. Публикувани са и две страници от формуляр, документиращ първоначалното обаждане до ФБР от нейна приятелка, която е предала твърденията.

След публикуването на новите документи все още липсват 37 страници от записите в публичната база данни, включително бележки от интервютата, доклад на правоохранителните органи и регистрационни записи.

Министерството на правосъдието многократно е заявявало, че всички задържани документи са „привилегировани, дублиращи се или свързани с текущо федерално разследване".

Миналата седмица от ведомството заявиха, че проверяват дали някои документи погрешно са били отбелязани като дубликати и ако такива бъдат открити, „министерството, разбира се, ще ги публикува, в съответствие със закона".

Интервютата са част от повече от 1000 нови страници, добавени в четвъртък към публичната база документи по случая „Епстийн". Те включват и това, което изглежда е пълното досие от разследването срещу Епстийн и неговата съучастничка Гислен Максуел, започнало през 2006 г.

Новите документи дават повече подробности за обвиненията срещу Тръмп и Епстийн, когато жената е била на възраст между 13 и 15 години.

В имейл на ФБР, обобщаващ твърденията, както и в презентация на Министерството на правосъдието, се посочва, че около 1983 г., когато жертвата е била на около 13 години, Епстийн я е запознал с Тръмп, „който впоследствие я е принудил да наведе главата си към неговия оголен пенис, който тя впоследствие ухапала. В отговор Тръмп я ударил в главата и я изгонил", пише NPR.

В новопубликуваните документи жената описва как Тръмп предполагаемо е притиснал главата ѝ „към пениса си", след което тя „го ухапала много силно". Тя твърди, че той я ударил и казал нещо от рода на „махнете тази малка кучка оттук".

По време на последното интервю с ФБР през 2019 г., когато била попитана дали се чувства удобно да опише контактите си с Тръмп, тя попитала „какъв би бил смисълът да предоставя тази информация на този етап от живота си, когато има голяма вероятност нищо да не може да бъде направено".

Новите документи не дават повече яснота как федералните следователи са оценили достоверността на твърденията ѝ или как е бил разрешен случаят. Не е ясно и защо тези обвинения са били включени в презентация на Министерството на правосъдието от миналата година, обобщаваща делата срещу Епстийн и неговата съучастничка Максуел.

Тръмп многократно е отричал всякакви нарушения, свързани с Епстийн. Белият дом и Министерството на правосъдието предупреждават, че публикуваните необработени файлове съдържат „неверни и сензационни твърдения", а говорител на Белия дом по-рано заяви, че президентът е „напълно оневинен".

Междувременно демократи и републиканци в Комисията по надзор на Камарата на представителите искат отговори от Министерството на правосъдието относно липсващите документи и начина, по който е проведено публикуването им. Тази седмица комисията гласува да призове главния прокурор Пам Бонди, за да отговори на въпроси относно файловете.