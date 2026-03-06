ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан заплаши да спре важни доставки за Украйна заради петролопровода „Дружба“

Виктор Орбан Снимка: Снимка: Архив

Будапеща ще „прекрати транзитните доставки през Унгария“, които са важни за Украйна, ако Киев не възобнови транспортирането на руски суров петрол по тръбопровода „Дружба“. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

Орбан отново обвини украинските власти в изнудване и подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени.

„Спряхме износа на дизел за Украйна, но все още поддържаме износа на електроенергия. Ще спрем и транзитните доставки, преминаващи през Унгария, които са важни за Украйна, докато не получим одобрението на Киев за възобновяване на доставките на петрол“, заяви Орбан в интервю пред националното радио на страната.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че повреденият през януари петролопровод „Дружба“ може да бъде технически готов за възобновяване на работа след около месец и половина, припомня БТА.

На брифинг в Киев Зеленски посочи, че инфраструктурата на тръбопровода, който е ключов маршрут за доставките на руски петрол към Централна Европа, може да бъде възстановена в този срок, след като му бяха нанесени щети при руска въздушна атака през януари.

Към момента не съществува риск от недостиг на петрол в Унгария и Словакия въпреки прекъсването на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, тъй като съществуват други решения за поддържане на доставките, предаде Франс прес, позовавайки се

Виктор Орбан

