Близо 90 милиона посетители в китайските музеи по време на Пролетния празник

По данни на Държавната администрация за културното наследство през празничния период за Китайската нова година музеите в страната са посрещнали рекордните 89,51 милиона посетители. Това пише КМГ.

Броят им е с 19,34 милиона повече спрямо същия период през 2025 г., като най-много посетители са регистрирани в провинциите Шаанси, Дзянсу, Гуандун, Съчуан, Хънан и Джъдзян – във всяка от тях на 6 милиона души.

По време на празниците 65 национални археологически паркове са били посетени от общо 5,07 милиона души, а музеите в страната са организирали над 12 000 тематични изложби и повече от 29 000 образователни и обществени събития.