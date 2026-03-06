ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска спря Елизара Янева в Търнава, но тя ще ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22416338 www.24chasa.bg

Йохан Вадефул: Германия няма да се включи във война срещу Иран

КМГ

2896
Йохан Вадефул Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви на 5 март, че страната му няма да бъде въвлечена във война срещу Иран и тази позиция няма да се промени. Той подчерта, че Берлин няма да участва и в каквито и да било действия, насочени към сваляне на правителството на която и да е държава, включително Иран, пише КМГ.

Същия ден говорител на германското Министерство на отбраната заяви, че Берлин няма планове да изпраща военни кораби в Средиземно море или в Близкия изток. По думите му страната не възнамерява да увеличава военните си сили извън вече съществуващите операции.

Говорителят добави, че германското правителство поддържа тесни контакти със съюзниците си, включително с Кипър, във връзка с настоящата ситуация със сигурността в Близкия изток.

Йохан Вадефул Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание