Орбан: С политически и финансови средства ще принудим Украйна да възобнови работата на „Дружба“

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви на 5 март в Будапеща, че няма да подпише споразумение или да направи компромис, който чрез сделки да сложи край на наложената от страната блокада върху доставките на петрол. Това пише КМГ.

Той подчерта, че Унгария няма намерение да използва военна сила, но разполага с политически и финансови инструменти, чрез които може да принуди Украйна да възобнови работата на петролопровода „Дружба" без условия.

Същия ден началникът на кабинета на премиера Гергей Гуяш каза на брифинг, че тръбопроводът „Дружба" технически е в изправност, но не е пуснат в експлоатация поради разпореждане на украинския президент.

По думите му доказателства, предоставени от ръководството на унгарската петролна и газова компания MOL, както и отказът на украинската страна да допусне експерти на място за проверка, показват, че няма технически пречки за възобновяване на работата на тръбопровода.

Гуяш добави, че унгарското правителство ще създаде специална комисия, оглавявана от държавния секретар в Министерството на енергетиката, която ще бъде готова по всяко време да извърши проверка на съоръжението.