Кипър иска да се присъедини към НАТО

Президентът на Кипър Никос Христодулидис, Снимка: Фейсбук/Νίκου Χριστοδουλίδης - Nikos Christodoulides

Кипър би подал заявление за членство в НАТО „дори утре, ако това беше възможно". Това заяви президентът Никос Христодулидис в интервю, излъчено в четвъртък, като призна, че настоящите политически условия пречат на такава стъпка, пише "Екатимерини".

В интервю за гръцката телевизия Скай ТВ на фона на бързо развиващите се събития в Близкия изток Христодулидис заяви, че Кипър се подготвя за евентуално членство въпреки препятствията.

„Това не може да се случи в момента, защото политическите условия не са налице, като се има предвид добре известната позиция на Турция", каза той.

В същото време, добави той, Кипър извършва подготвителна работа на военно, оперативно и административно ниво, „за да сме готови, когато политическите условия го позволят, да подадем съответната молба за присъединяване на Република Кипър към НАТО".

Христодулидис описа решението на Гърция да разположи изтребители F-16 и две фрегати за защита на Кипър като „едно от най-важните събития в историята на Република Кипър".

Кипърският президент заяви, че поддържа постоянен контакт с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, а кипърският министър на отбраната Василис Палмас комуникира с гръцкия си колега Никос Дендиас.

„Гръцкият премиер се свърза с мен. Той ме информира за решението, взето от KYSEA, и тази мисия започна", заяви Христодулидис, имайки предвид гръцкия съвет за национална сигурност.

Христодулидис цитира и отговорите от Франция и дискусиите с Италия, Испания, Германия, Нидерландия и други страни.

Той заяви, че досегашните атаки срещу Кипър са били насочени срещу британските бази на острова и че повечето от тях са произхождали от съседния Ливан.

Христодулидис заяви, че възможността за заплахи от балистични ракети „не може да бъде изключена".

Той добави, че Кипър разчита на модернизирани вътрешни системи, защита от британските бази и множество споразумения, сключени главно с европейски държави.

Той изрази също така раздразнението си от Великобритания заради първоначалните изявления, които омаловажават възможността базите да бъдат мишени. „Да, имаше раздразнение. Не искам да го крия по никакъв начин", каза той.

