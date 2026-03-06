ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шън Дан'ян: Чуждите инвеститори ще имат повече възможности в Китай

КМГ

1008
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В тазгодишния доклад за работата на правителството се предвиждат мерки за насърчаване на реинвестирането на чуждестранен капитал в Китай и за разширяване на локализираното производство. Това пише КМГ.

Ръководителят на групата, изготвила доклада, и директор на Службата за изследвания към Държавния съвет Шън Дан'ян заяви, че пред чуждестранните инвеститори в Китай се открояват четири нови възможности – огромният вътрешен пазар, секторът на услугите, иновационната екосистема и зоните с високо ниво на отваряне.

По негови думи към края на 2025 г. реално използваните чуждестранни инвестиции в Китай са надхвърляли 700 милиарда юана годишно в продължение на 16 последователни години, което поставя страната сред водещите в света. Приходите и общата печалба на чуждестранните компании, инвестирали в Китай, също като цяло продължават да нарастват.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

