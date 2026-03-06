КМГ: Новите цели за развитие на Китай носят нови възможности и за света

На 5 март премиерът Ли Цян представи пред Общокитайското събрание на народните представители доклада за работата на правителството, в който се очертават задачите за настоящата година и важните приоритети за развитие през периода 2026-2030 г. Това пише КМГ.

В него се залага ръст на БВП за 2026 г. между 4,5% и 5%, като същевременно се подчертава, че страната ще се стреми към по-добър резултат в зависимост от обстановката.

Според редица международни медии тази цел показва, че Китай все повече преминава от модел на развитие, ориентиран от количеството, към такъв, насочен към качествен растеж.

Сред водещите задачи на правителството за тази година е изграждането на силен вътрешен пазар. Предвиждат се редица мерки за увеличаване на доходите на населението, стимулиране и модернизиране на потреблението на стоки и услуги и развитие на инициативата „Пазарувай в Китай". Очаква се тези политики допълнително да отворят възможности за международния бизнес на огромния китайски пазар.

В документа се поставя и акцент върху развитието на нови двигатели на растежа и ускоряване на научно-технологичната самостоятелност на високо равнище, в съответствие с глобалните тенденции в технологиите.

Според анализ на телевизия CNN новините от Пекин тази седмица показват, че иновационното развитие на Китай ще има ползи и за света.

Правителственият доклад предвижда също разширяване на достъпа до пазара, особено в сектора на услугите, насърчаване на двустранните инвестиции, оптимизиране на външната търговия и висококачествено развитие на инициативата „Един пояс, един път". Това подчертава намерението на Китай да разширява отварянето на икономиката и международното икономическо сътрудничество.

С началото на новата петилетка Китай се стреми към нов етап на развитие, който според анализаторите може да донесе нови възможности и динамика за световната икономика.