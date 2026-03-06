ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Езерото Юндан - визитката за зелената трансформаци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22416497 www.24chasa.bg

Турция осигурява автобуси за гражданите си, за да отпътуват от Катар

944
Турция осигурява автобуси за своите граждани в Катар Снимка: 24 часа архив

Поради затварянето на въздушното пространство на Катар заради ударите между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга турското посолство в Доха пуска от днес автобусни превози за турските граждани, които желаят да напуснат Катар, от катарската столица до най-близкото отворено летище - в Рияд, Саудитска Арабия, се посочва в писмено изявление на дипломатическата мисия.

Уточнява се, че това не е евакуация. Целта е да се улесни пътуването на желаещите да напуснат Катар поради затварянето на въздушното пространство.

Предвижда се автобусите да извършват по два курса на ден с тръгване в 11:00 и 14:00 часа местно време.

Гражданите, желаещи да отпътуват от Доха, трябва да получат онлайн визи за Саудитска Арабия преди пътуването. Организирането на полети и купуването на билети от международното летище в Рияд ще се обработват индивидуално от гражданите.

Пътуването с автобус между Доха и Рияд отнема приблизително 10–12 часа, пише БТА.

Желаещите да пътуват от Катар до Саудитска Арабия трябва да се регистрират онлайн на dohaevent.com, като посочат деня и часа на пътуването си, посочват от турското посолство в Доха. Мястото на потегляне на автобусите, както и други подробности, ще се съобщават на имейл адресите на регистриралите се за пътуване.

След военните удари срещу Иран и военната ескалация в региона редица държави в Персийския залив предприеха превантивни мерки за защита на гражданските полети. Сред тях е и Катар, който преди шест дни ограничи въздушния трафик над своята територия от съображения за сигурност.

Турция осигурява автобуси за своите граждани в Катар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание