Иран изстреля нови ракети срещу Израел

Близо осем експлозии отекнаха тази сутрин в Тел Авив, след като Иран изстреля нова серия ракети срещу Израел, съобщиха кореспонденти на Франс прес.

"Преди малко армията засече ракети, изстреляни от Иран и насочени срещу Израел. В ход е задействане на отбранителните системи за отразяване на тази заплаха", гласи съобщение на израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ).

Организацията "Маген Давид Адом" (израелският аналог на Червения кръст) съобщи, че до този момент няма данни за жертви, пише БТА.

Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), както и новинарската агенция "Тасним", близка до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, потвърдиха, че днес е предприет нов ракетен обстрел срещу Израел.

След изстрелването на ракетите в Израел са се задействали сирените за въздушна тревога, съобщиха израелските власти.