ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Езерото Юндан - визитката за зелената трансформаци...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22416731 www.24chasa.bg

Иран изстреля нови ракети срещу Израел

736
Иран изстреля нови ракети по Тел Авив

Близо осем експлозии отекнаха тази сутрин в Тел Авив, след като Иран изстреля нова серия ракети срещу Израел, съобщиха кореспонденти на Франс прес.

"Преди малко армията засече ракети, изстреляни от Иран и насочени срещу Израел. В ход е задействане на отбранителните системи за отразяване на тази заплаха", гласи съобщение на израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ).

Организацията "Маген Давид Адом" (израелският аналог на Червения кръст) съобщи, че до този момент няма данни за жертви, пише БТА.

Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), както и новинарската агенция "Тасним", близка до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, потвърдиха, че днес е предприет нов ракетен обстрел срещу Израел.

След изстрелването на ракетите в Израел са се задействали сирените за въздушна тревога, съобщиха израелските власти.

Иран изстреля нови ракети по Тел Авив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание