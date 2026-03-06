Нидерландия затяга контрола върху хазарта: Защита на обществото или риск от ръст на черния пазар?

Нидерландия е на път да предприеме една от най-рестриктивните мерки срещу хазартния сектор - пълна забрана на рекламите на хазарт и намаляване на броя на онлайн лицензите на пазара. Официалният мотив за това е защита на уязвимите групи и ограничаване на престъпността. Въпросът обаче е дали подобна политика няма да доведе до обратния резултат и вместо да намали риска, да го задълбочи.

Напрежението между сектора и политиците в Нидерландия расте

На 30 януари 2026 г. новото коалиционно правителство в Нидерландия разкри, че планира да заеме по-твърда позиция по отношение на хазартната индустрия. В документ, публикуван от управляващите и дълъг 67 страници, онлайн хазартът се сравнява с проституцията. В него се уточнява, че и двата сектора са законни в Страната на лалетата, но и често могат да бъдат обвързани с престъпна дейност и трафик на хора. Затова управляващите заявяват намерение да въведат пълна забрана на рекламата на хазарт, да ограничат броя на лицензите в сектора и да засилят натиска срещу нелегалните сайтове.

Зад твърдата реторика обаче стои сложна реалност. Това не е първият случай, в който в Нидерландия се предлага пълна забрана на рекламите на хазарт. През юли 2023 г. рекламата там беше сериозно ограничена, като телевизионни, радиореклами и печатни реклами бяха забранени. Нидерландия легализира онлайн хазарта именно с цел да изведе сектора от сивата зона и да го постави под контрол, а идеята зад това е проста - когато дейността е прозрачна и наблюдавана, рисковете могат да бъдат управлявани.

Днес обаче държавата обмисля мярка, която може да отслаби точно този регулиран сегмент и да обтегне отношенията с хазартния регулатор Kansspelautoriteit (KSA). По време на изложението ICE през януари председателят на KSA Мишел Гроотхуйзен намекна, че в отношенията между регулатора и политиците в Нидерландия често има напрежение, независимо коя партия е на власт. Гроотхуйзен многократно е засягал темата за предизвикателствата при работата с политиците. В миналото той се е противопоставял на редица предложения, включително повишаване на минималната възраст за участие в хазарт и пълна забрана на рекламата.

Основният проблем остава рискът от разрастване на черния пазар

Най-сериозното притеснение на Търговската организация на хазарта (VNLOK) е свързано с черния пазар. Данните на KSA показват, че нелегалният сектор вече бележи ръст, а приходите му са надхвърлили тези на легалния хазарт през втората половина на 2025 г. Това е тревожен сигнал, показващ, че дори при действащ регулаторен режим част от потребителите се насочват към нерегулирани платформи. Пълната забрана на рекламата може да даде още по-голям тласък на тази тенденция. Когато лицензираните оператори изчезнат от публичното пространство, потребителите не спират да търсят услугата - те просто я намират другаде.

Проблемът е, че „другаде“ често са нерегулирани платформи без механизми за отговорна игра и без гаранции за изплащане на печалби. Разбира се, повишава се и рискът от измами, пране на пари и престъпна дейност, а това е точно обратното на заявените цели на правителството.

Забрана или балансирана регулация?

Политическият сигнал е ясен - правителството иска да демонстрира твърдост. Икономическата и социалната логика обаче показват, че пълната забрана рядко елиминира търсенето, тя го пренасочва. Историята на регулираните пазари сочи, че когато легалният сектор бъде прекомерно ограничен, сивият сектор запълва празнината.

В крайна сметка ефективната защита не се измерва със суровостта на забраните, а с реалните резултати за обществото. Така решението на Нидерландия може да се превърне не само във вътрешнополитически експеримент, но и в предупреждение за редица други европейски държави, включително България, в която периодично се внасят предложения за спорни законодателни промени.