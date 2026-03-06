ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ирански ракети удариха хотел и жилищни блокове в Бахрейн

3712
Пожар в хотел "Хилтън" след иранска ракета СНИМКА: Ройтерс

Няколко сгради бяха повредени при ирански атаки срещу Бахрейн рано тази сутрин, обяви министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от ДПА.

Две жилищни сгради и хотел в столицата Манама бяха атакувани в рамките на „иранската агресия", заяви министерството. Според властите в апартамент в една от сградите е избухнал пожар, който вече е потушен и атаките не са причинили жертви.

Иран през последната седмица отвръща на продължаващите американско-израелски удари с атаки в целия регион на Залива, посочва ДПА, цитирана от БТА.

Малката островна държава Бахрейн казва, че е прехванала десетки ирански ракети и повече от 120 ирански дрона. Иранските удари в страната бяха насочени срещу жилищни райони, петролен обект и голяма американска военноморска база. Един човек е загинал при атаките досега, казаха местните власти.

Саудитска Арабия също беше обстрелвана отново. Саудитското министерство на отбраната каза, че в североизточната част на Рияд е бил засечен и унищожен дрон.

