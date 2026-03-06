Ирански ракети удариха хотел и жилищни блокове в Бахрейн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко сгради бяха повредени при ирански атаки срещу Бахрейн рано тази сутрин, обяви министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от ДПА.

Две жилищни сгради и хотел в столицата Манама бяха атакувани в рамките на „иранската агресия", заяви министерството. Според властите в апартамент в една от сградите е избухнал пожар, който вече е потушен и атаките не са причинили жертви.

Иран през последната седмица отвръща на продължаващите американско-израелски удари с атаки в целия регион на Залива, посочва ДПА, цитирана от БТА.

Малката островна държава Бахрейн казва, че е прехванала десетки ирански ракети и повече от 120 ирански дрона. Иранските удари в страната бяха насочени срещу жилищни райони, петролен обект и голяма американска военноморска база. Един човек е загинал при атаките досега, казаха местните власти.

Саудитска Арабия също беше обстрелвана отново. Саудитското министерство на отбраната каза, че в североизточната част на Рияд е бил засечен и унищожен дрон.