Въздушни атаки поразиха жилищни сгради в Техеран и Исфахан

Ирански държавни медии съобщиха за нови въздушни удари през седмия ден на войната с Израел и САЩ, предаде ДПА.

Тежки удари бяха нанесени в жилищни райони близо до град Исфахан в централната част на страната, както и в столицата Техеран.Според новинарската агенция Тасним са били ударени три малки селища в покрайнините на Исфахан. Съобщава се за въздушни атаки и в източната част на Исфахан.

Няколко души са били ранени и са били повредени жилищни сгради и автомобили, уточнява Тасним.

В Техеран, с население от около 15 милиона души, жителите бяха събудени в ранните часове от подновени военни действия. Очевидци описаха силен грохот от изтребители, летящи на малка височина над покривите, пише БТА.

Агенция ИСНА цитира местните власти в Кум, които казаха, че две военни бази край града са били поразени, но няма ранени при ударите.

Иранският Червен полумесец публикува снимки, на които се виждат разрушени жилищни сгради в големите градове. На някои от снимките се вижда и че централата на една от иранските хуманитарни организация е била сериозно повредена.

