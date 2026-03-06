315 гръцки граждани са евакуирани вчера от Близкия изток

Общо 315 гръцки граждани са били евакуирани вчера от различни точки на Близкия изток в условията на продължаващия конфликт в региона, съобщи електронното издание на в. „Катимерини". Операциите са били координирани от гръцкото Министерство на външните работи, посочва изданието.

Според оповестените данни 91 гръцки граждани и членове на техните семейства са пристигнали в Атина от Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, с военно-транспортен самолет на Военновъздушните сили на Гърция. Операцията е координирана от гръцкото посолство в Абу Даби, пише БТА.

Други 101 гръцки граждани са пристигнали в Атина от Дубай със специален полет, изпълнен от Aegean Airlines, също организиран от гръцкото посолство в Абу Даби. В отделна операция 10 гръцки граждани са пътували по суша от Йерусалим до граничния пункт Таба в Египет, придружени от генералния консул на Гърция в Йерусалим. Други 113 гръцки граждани и техните семейства са били транспортирани по въздух до Атина от Шарджа в Обединените арабски емирства с полет, изпълнен от Air Arabia, посочва още изданието.

Министерството на външните работи съобщи, че операциите по извеждане на гръцки граждани ще продължат и през следващите дни, като добави, че властите остават в пълна готовност да окажат помощ на всички, засегнати от конфликта в по-широкия регион на Близкия изток.