НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Очаква се 326 наши сънародници да се приберат от Дубай днес

Първият самолет, който евакуира българи от Дубай, кацна във Варна

Авиокомпания "ГъливЕър" (GullivAir) ще изпълни днес специализиран полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството посочват, че самолетът ще излети от София в 13:30 часа и се очаква да кацне в Дубай в 19:00 часа. От там 326 пътници, заявили към Министерството на външните работи желание да се приберат в България, ще бъдат транспортирани до София.

Планирано е самолетът да излети от Дубай в 21:00 часа. Кацането на летище „Васил Левски" - София се очаква около 03:30 часа на 7 март 2026 г.

Снощи два полета на „България Еър" върнаха в София български туристи от Оман и Дубай.

