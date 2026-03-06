Очаква се 326 наши сънародници да се приберат от Дубай днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Авиокомпания "ГъливЕър" (GullivAir) ще изпълни днес специализиран полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството посочват, че самолетът ще излети от София в 13:30 часа и се очаква да кацне в Дубай в 19:00 часа. От там 326 пътници, заявили към Министерството на външните работи желание да се приберат в България, ще бъдат транспортирани до София.

Планирано е самолетът да излети от Дубай в 21:00 часа. Кацането на летище „Васил Левски" - София се очаква около 03:30 часа на 7 март 2026 г.

Снощи два полета на „България Еър" върнаха в София български туристи от Оман и Дубай.