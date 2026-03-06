Земетресение с магнитуд 4,4 край гръцкия остров Кастелоризо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси югоизточната част на Егейско море в петък сутринта. Трусът е бил близо до остров Кастелоризо, пише "Екатимерини". Не са съобщени щети или ранени.

Геодинамичният институт на Националната обсерватория в Атина съобщи, че епицентърът е бил в морето, на около 156 километра югозападно от острова, с фокална дълбочина 35 километра.

Гърция се намира в една от най-сеизмично активните зони в света и земетресенията са често явление, въпреки че големи щети и жертви са рядкост.