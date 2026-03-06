Индонезия готова да се оттегли от Съвета за мир на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Индонезия Прабово Субианто увери местните мюсюлмански организации, че ще се оттегли от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, ако този орган не помага на палестинците, съобщи в правителството в изявление, цитирано от Ройтерс.

Участието на Индонезия (най-голямата държава с преобладаващо мюсюлманско население) в Съвета, както и решението й да участва с войници в евентуални стабилизационни сили в ивицата Газа, стана повод за критики от страна на експерти и мюсюлмански организации в страната. Те смятат, че това противоречи на дългогодишната подкрепа на Индонезия за палестинската кауза, пише БТА.

Прабово организира среща с лидерите на тези организации вчера вечерта, като там отново представи причините за включване в Съвета, се посочва в изявлението на правителствената пресслужба.

Прабово ще се оттегли от Съвета, ако той не подпомага палестинските интересите и интересите на Индонезия, е заявил Ханиф Аталас от "Фронт за ислямско братство", цитиран в изявлението.

"Президентът каза, че ако вижда, че вече няма полза за Палестина [...] и интересите на Индонезия не са защитени, ще се оттегли", е казал Ханиф според текста.

Индонезийският Съвет на улемите (висшият мюсюлмански духовен орган в страната) по-рано призова Индонезия да напусне Съвета за мир на Тръмп заради участието на САЩ в настоящия конфликт в Иран.

"Нахдлатул Улама" – най-голямата мюсюлманска организация в страната – заяви, че правителството на Индонезия може да използва Съвета, за да подкрепи деескалацията на напрежението в Близкия изток.