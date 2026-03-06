Гърция разпъва над България "Щитът на Ахил", ще ни пази с изтребители F-16 и батарея "Пейтриът"

Гърция официално разгръща военна подкрепа за България в отговор на нарастващата балистична заплаха от Иран. Днес гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви, че българското небе вече е под гръцка защита на най-модерните технологии за противоракетна отбрана. Гръцките военновъздушни сили започват постоянно дежурство над българска територия, разполагайки батареи „Пейтриът" (Patriot PAC-3) и ескадрила изтребители F-16, специализирани в прехвата на балистични цели.

Министърът Никос Дендиас подчерта, че Атина гледа на защитата на България като на защита на собствената си територия. Той уточни, че това ще стане по искане на българската страна, отправено вчера. Гръцкият министър на отбраната съобщи и че през следващата седмица ще посети София по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Операцията, кодирана под името на регионалната стратегия „Щитът на Ахил", идва в момент, когато иранските ракетни атаки в Източното Средиземноморие достигнаха опасна близост до границите на Алианса. Според източници от Министерството на отбраната, гръцките установки ще бъдат разположени в стратегически райони на Южна България, за да гарантират сигурността на големите енергийни и индустриални центрове.

„Това не е просто учение, а реална защитна мисия," коментираха експерти по сигурността. Гръцките F-16 вече доказаха ефективността си само преди 48 часа, като неутрализираха въздушна заплаха в близост до Кипър – опит, който сега ще бъде приложен и на българска почва.

Уникалното в тази мисия е пълната интеграция на гръцките системи с българското командване. Докато София очаква своите нови F-16 Block 70, съюзническите машини ще изпълняват функциите на „бърза реакция" (Quick Reaction Alert). Логистиката се осигурява по ускорената процедура през пристанище Александруполис, което се утвърди като главен вход за военна помощ в региона.

Въпреки сериозността на мерките, правителството призова за спокойствие, заявявайки, че съвместните действия са най-силната гаранция за предотвратяване на инциденти на българска територия.