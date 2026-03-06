ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската компания Intretech разшири завода си в ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22417443 www.24chasa.bg

Гърция разпъва над България "Щитът на Ахил", ще ни пази с изтребители F-16 и батарея "Пейтриът"

Бойка Атанасова, Атина

14004
Гръцки изтребители F-16 СНИМКА: Екс/communakios

Гърция официално разгръща военна подкрепа за България в отговор на нарастващата балистична заплаха от Иран. Днес гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви, че българското небе вече е под гръцка защита на най-модерните технологии за противоракетна отбрана. Гръцките военновъздушни сили започват постоянно дежурство над българска територия, разполагайки батареи „Пейтриът" (Patriot PAC-3) и ескадрила изтребители F-16, специализирани в прехвата на балистични цели.

Министърът Никос Дендиас подчерта, че Атина гледа на защитата на България като на защита на собствената си територия. Той уточни, че това ще стане по искане на българската страна, отправено вчера. Гръцкият министър на отбраната съобщи и че през следващата седмица ще посети София по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Операцията, кодирана под името на регионалната стратегия „Щитът на Ахил", идва в момент, когато иранските ракетни атаки в Източното Средиземноморие достигнаха опасна близост до границите на Алианса. Според източници от Министерството на отбраната, гръцките установки ще бъдат разположени в стратегически райони на Южна България, за да гарантират сигурността на големите енергийни и индустриални центрове.

„Това не е просто учение, а реална защитна мисия," коментираха експерти по сигурността. Гръцките F-16 вече доказаха ефективността си само преди 48 часа, като неутрализираха въздушна заплаха в близост до Кипър – опит, който сега ще бъде приложен и на българска почва.

Уникалното в тази мисия е пълната интеграция на гръцките системи с българското командване. Докато София очаква своите нови F-16 Block 70, съюзническите машини ще изпълняват функциите на „бърза реакция" (Quick Reaction Alert). Логистиката се осигурява по ускорената процедура през пристанище Александруполис, което се утвърди като главен вход за военна помощ в региона.

Въпреки сериозността на мерките, правителството призова за спокойствие, заявявайки, че съвместните действия са най-силната гаранция за предотвратяване на инциденти на българска територия.

Гръцки изтребители F-16 СНИМКА: Екс/communakios

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание