Унгария арестува 7 украинци за "пране на пари"

Унгария арестува вчера седем украинци за "пране на пари", заявиха днес унгарските данъчни власти, потвърждавайки информация от Киев, огласена в разгара на конфронтация между унгарския премиер Виктор Орбан и украинския президент Володимир Зеленски заради спирането на доставките на руски петрол, предаде Франс прес.

"Националната данъчна и митническа служба започна наказателно производство по подозрение в пране на пари, задържала е седем украински граждани, сред които бивш генерал от тайните служби на Украйна, и е конфискувала два бронирани автомобила за превоз на пари", съобщиха унгарските данъчни власти пред агенция МТИ. Това пише БТА.

Унгария настоява за отговори от Киев във връзка с трансфера на пари в брой през територията на страната след ареста на седем украински граждани, превозващи пари в брой и злато, посочи днес в изявление унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.

Министърът добави, че Унгария иска да знае дали Украйна просто транспортира пари през Унгария или тези пари са "използвани в Унгария от някого или в полза на някого".