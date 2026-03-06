ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Украйна си размениха по още 300 военнопленници

Русия и Украйна си разменят военнопленници. Снимка: Снимка: Архив

Русия и Украйна си размениха по още 300 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от държавни медии.

САЩ и Обединените арабски емирства са действали като посредници при размяната, посочва още министерството, пише БТА.

От ведомството уточняват, че освободените руски военнопленници се намират в момента в Беларус, където получават необходимата медицинска и психологическа помощ, след което ще бъдат прехвърлени в Русия, за по-нататъшно лечение и рехабилитация, отбелязва ТАСС.

Русия и Украйна си размениха вчера по 200 военнопленници, припомня Ройтерс.

Русия и Украйна си разменят военнопленници.

