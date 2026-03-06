ЕК спира безвизовото пътуване с дипломатически и служебни паспорти, издадени от Грузия

Европейската комисия съобщи, че спира безвизовото пътуване за притежателите на грузински дипломатически, служебни и официални паспорти. Комисията отбелязва, че подобна мярка според последните промени в европейското визово законодателство се предприема за първи път.

Притежателите на посочените видове грузински паспорти ще бъдат длъжни занапред да притежават Шенгенска виза при пътуване за служебни цели в ЕС. Комисията отбелязва, че решението е одобрено от държавите в ЕС и ще бъде в сила поне една година, пише БТА.

Това решение е в отговор на умишленото и продължаващо нарушаване от страна на Грузия на ангажиментите, поети по силата на безвизовия режим в ключови области на демокрацията и основните права, пояснява ЕК. Отпадането на визовия режим цели да насърчи контактите между хората и споделените ценности, включително зачитането на правата на човека и демократичните принципи, добавя комисията.

Действията на грузинските власти от октомври 2024 г. насам, включително репресиите срещу протестиращи, опозиционни политици и независими медии, оказаха отрицателно влияние върху обстановката в страната и доведоха до нарушения на основни права и международни правни изисквания. Грузия отказа да прилага визовата политика на ЕС, а това е основно условие за поддържане на безвизовия режим. Комисията е на мнение, че действията на грузинските власти подкопават изискванията за безвизов режим, се посочва в съобщението.