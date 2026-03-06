Ударът по Бурж Ал-Араб - атака по икономическото развитие, туризма и луксозния начин на живот

Обединените арабски емирства, и особено Дубай, са сред държавите от Персийския залив, които най-силно усещат последиците от последната ескалация на напрежението с Иран.

Според данни на Министерството на отбраната на ОАЕ и международни медии към момента към страната са били изстреляни около 189 балистични ракети, близо 941 безпилотни летателни апарата и осем крилати ракети. Огромната част от тях са били прихванати от системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ и техните съюзници.

Мащабът на атаките обаче показва, че страната, която дълго време беше възприемана като остров на стабилност в Близкия изток, вече се оказва пряко въвлечена в регионалното противопоставяне.

Още през първата нощ на иранските удари беше засегната една от най-разпознаваемите сгради в Дубай – луксозният хотел Бурж Ал-Араб. Постройката от години е символ на икономическото развитие, туризма и луксозния начин на живот, с който градът се асоциира по света.

Повечето от заплахите над Дубай са били неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана. Отломки от прихванат обект – или дрон, който се е взривил в близост до сградата – са причинили външни щети по долните етажи на хотела и локален пожар. Пожарникарите са овладели огъня за кратко време, а районът е бил временно евакуиран.

След инцидента властите съобщиха, че при проверките не са установени сериозни конструктивни повреди и сградата остава стабилна. Хотелът възобнови работа скоро след това, макар че някои части бяха временно затворени за ремонт, пише Ynetnews.

Въпреки че щетите са ограничени, фактът, че е засегната толкова известна сграда, предизвика широк медиен отзвук и показа, че дори най-емблематичните архитектурни символи на града не са напълно защитени.

През последните десетилетия Дубай изгради образа си на блестящ глобален мегаполис – с футуристична архитектура, огромни небостъргачи, международен финансов център и един от най-натоварените летищни хъбове в света. Градът дълго време се възприемаше като сигурно и стабилно място в регион, често белязан от конфликти.

На този фон ударът по Бурж Ал-Араб се възприема не просто като локален инцидент, а като посегателство срещу един от ключовите символи на градската идентичност и икономическата визия на Дубай.

Хотелът Бурж Ал-Араб е открит през 1999 г. и е сред първите проекти, които показват трансформацията на Дубай – от сравнително малък пристанищен град до международен център за финанси и туризъм. Сградата е проектирана във формата на огромно платно на традиционен арабски кораб – доу – и е издигната върху изкуствен остров на около 280 метра от брега, свързан със сушата чрез частен мост.

Планирането на проекта започва през 1993 г., а строителството продължава около шест години, като близо половината време е било отделено за изграждането на самия изкуствен остров.

С височина около 321 метра хотелът е сред най-високите в света, макар и далеч под рекордьора – небостъргача Бурж Калифа в Дубай, който достига 828 метра. Бурж Ал-Араб се отличава най-вече със своята форма и впечатляващ интериор, включително най-високия хотелски атриум в света – около 180 метра.

Проектът е реализиран по идея на тогавашния владетел на Дубай шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, който искал градът да има архитектурен символ, разпознаваем по света – подобно на Айфеловата кула в Париж или Операта в Сидни.

Хотелът разполага с редица впечатляващи елементи – огромно фоайе с фонтани и променящо се осветление, ресторант Ал Мунтаха, разположен на около 200 метра над морето, както и хеликоптерна площадка близо до върха на сградата. Вместо стандартни стаи хотелът предлага около 202 луксозни двуетажни апартамента.

Сградата е проектирана от британския архитект Том Райт от международното архитектурно студио Аткинс. По негови думи целта е била да се създаде конструкция, която веднага да се превърне в символ на града. „Една сграда става емблематична, когато формата ѝ е проста и уникална", казва той в интервю.

Ударът по Бурж Ал-Араб напомня, че дори архитектурните символи на богатство и стабилност не са изолирани от геополитическата реалност. Хотелът, построен за около 1 милиард долара като световен символ на Дубай, за кратко се превърна и в символ на нещо друго – на нарастващата несигурност в региона.

Освен известната сграда са били повредени и други обекти – хотели, жилищни сгради и обществени съоръжения. Полети са отменени, летището временно е затворено, а около 4000 израелски граждани са останали блокирани в града без възможност да се приберат у дома.