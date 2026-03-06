ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска спря Елизара Янева в Търнава, но тя ще ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22417959 www.24chasa.bg

Великобритания предлага до 40 000 лири на мигранти да напуснат страната

4268
Великобритания предлага до 40 000 лири на мигранти да напуснат страната Снимка: Pixabay

Правителството на Великобритания ще предложи до 40 000 британски лири на семейства на лица, търсещи убежище, чиито молби са били отхвърлени, ако доброволно напуснат страната, съобщи Би Би Си.

Новата пробна схема беше обявена от вътрешния министър на страната Шабана Махмуд и е насочена към около 150 семейства, които в момента живеят в жилища, финансирани от британските данъкоплатци.

Според плана всяко семейство може да получи до 10 000 лири на човек, но сумата е ограничена до максимум 40 000 лири за семейство от четирима души. Ако предложението не бъде прието в рамките на седем дни, властите могат да пристъпят към принудително извеждане от страната. Целта на мярката е да се намалят разходите на държавата, тъй като настаняването на тричленно семейство в жилища за търсещи убежище може да струва до 158 000 паунда годишно.

От британското вътрешно министерство смятат, че ако схемата се окаже успешна, тя може да спести около 20 милиона паунда. В момента съществува и програма за доброволно връщане, но тя предлага значително по-ниска финансова помощ – до 3000 лири на човек.

Великобритания предлага до 40 000 лири на мигранти да напуснат страната Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание