Великобритания предлага до 40 000 лири на мигранти да напуснат страната

Правителството на Великобритания ще предложи до 40 000 британски лири на семейства на лица, търсещи убежище, чиито молби са били отхвърлени, ако доброволно напуснат страната, съобщи Би Би Си.

Новата пробна схема беше обявена от вътрешния министър на страната Шабана Махмуд и е насочена към около 150 семейства, които в момента живеят в жилища, финансирани от британските данъкоплатци.

Според плана всяко семейство може да получи до 10 000 лири на човек, но сумата е ограничена до максимум 40 000 лири за семейство от четирима души. Ако предложението не бъде прието в рамките на седем дни, властите могат да пристъпят към принудително извеждане от страната. Целта на мярката е да се намалят разходите на държавата, тъй като настаняването на тричленно семейство в жилища за търсещи убежище може да струва до 158 000 паунда годишно.

От британското вътрешно министерство смятат, че ако схемата се окаже успешна, тя може да спести около 20 милиона паунда. В момента съществува и програма за доброволно връщане, но тя предлага значително по-ниска финансова помощ – до 3000 лири на човек.